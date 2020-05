Bus gaat uit de bocht, rijdt door drie voortuinen en komt tot stilstand tegen boom: “Een paar meter naar rechts en ze was mijn huis binnengereden” Tim Van Der Zeypen

14 mei 2020

14u00 122 Heist-Op-Den-Berg Op de ‘s Herenweg in Itegem (Heist-op-den-Berg) is donderdagmiddag een autobus van vervoersmaatschappij De Lijn uit de bocht gegaan. De bus reed door drie voortuinen, miste op een haar na een huis en kwam tot stilstand tegen een boom. Naast de buschauffeur raakte ook één pendelaar lichtgewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks het middaguur. “Ik hoorde plots een luide knal. Ik ben mijn mama gaan verwittigen en we zijn buiten gaan kijken. Maar op straat zelf zagen we niets”, vertelt de achtjarige Nina Moris. Haar mama Nathalie vult aan: “Pas nadat ik merkte dat onze vuilniscontainer in de struiken was gekatapulteerd, zag ik dat er een autobus in de tuin van onze buurman was gereden.”

De klap was hevig en richtte heel wat ravage aan. Zo beschadigde de bus onder meer een betonnen elektriciteitspaal, een tuinafsluiting en een voortuin. “Maar die schade had veel groter kunnen zijn”, zegt de 89-jarige Jos Van Hool. “Enkele meters meer naar rechts en de bus had recht mijn woning binnengereden.”

De bus kwam uiteindelijk tot stilstand nadat het tegen een boom in Jos’ voortuin knalde en het op een haar na zijn woning mist. “In mijn eerste reactie vroeg ik me nog af wat die bus voor mijn huis stond te doen”, aldus de tachtiger.

Twee lichtgewonden

Meteen na het ongeval werden de hulpdiensten erbij gehaald. De politie van Heist-op-den-Berg kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. “Momenteel is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Dit maakt deel uit van verder onderzoek”, klinkt het bij politiewoordvoerster Kim Bastiaens. “Wel is geweten dat de buschauffeur kort voor het ongeval enkele varkensruggen langs de weg heeft geraakt.”

Terwijl de politie de nodige vaststellingen deed, ontfermde het verplegend personeel zich over de buschauffeur. Zij raakte gewond aan het hoofd, kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en vervolgens met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Op de bus zat verder ook nog één pendelaar. Het ging om een vrouw uit de buurt. Ook zij liep bij het ongeval lichte verwondingen op maar moest niet naar het ziekenhuis.

lees verder onder het filmpje.



Onveiligheidsgevoel

Het is niet de eerste keer dat er een voertuig uit de bocht vliegt. “Elf jaar geleden is er nog een vrachtwagen in mijne hof beland”, aldus Jos. Op de ‘s Herenweg telt er een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. “Maar die snelheid wordt hier niet vaak gerespecteerd”, luidt het nog bij de buurtbewoners. “Het is hier niet echt zo veilig om met de fiets te rijden.” Zij hopen nu dat de gemeente Heist-op-den-Berg snel ingrijpt.

In september 2019 keurde de gemeenteraad een trajectcontrole goed op de ‘s Herenweg. “De camera’s en de bordjes staan er al maar deze is nog niet operationeel”, luidt het in de buurt. “Bovendien mag ook de infrastructuur worden verbeterd. ”De autobus moest worden getakeld. Dat gebeurde in de loop van donderdagnamiddag. Tijdens die takelwerken kon het verkeer enkel beurtelings passeren.