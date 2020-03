Buitenschoolse kinderopvang in Heist wordt gecentraliseerd op Boonmarkt



Antoon Verbeeck

19 maart 2020

14u51 10 Heist-Op-Den-Berg De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in Heist-op-den-Berg wordt vanaf morgen, 20 maart, gecentraliseerd op de Boonmarkt in Hallaar. Tot nu toe zorgde de BKO voor opvang aan de 15 Heistse scholen.

Tot en met zondag 19 april wordt de Boonmarkt in Hallaar als centrale opvang geactiveerd en sluiten de individuele opvanglocaties van de BKO aan de scholen. “De BKO blijft in nauw contact met de scholen. Die hebben een goed zicht op wie komt en wie niet, de meeste scholen werken ook al met voorinschrijvingen. Het gaat vooralsnog over zeer weinig kinderen. Centralisatie is dus zeker verantwoord en aangewezen”, deelt het lokaal bestuur mee. Kinderen kunnen op de Boonmarkt terecht voor vooropvang (vanaf 7 uur), dagopvang en/of naopvang (tot 18 uur).

Tijdens de schooluren

Kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie worden nog steeds opgevangen op school, die van Grootlo, ‘t Goortje en de wijkschool in Booischot niet meegerekend, tijdens de schooluren.

Maar er zal geen voor- en na opvang ter plaatse in de scholen meer zijn. Van thuiswerkende ouders wordt verwacht dat ze zelf op hun kinderen passen. “Er rijden geen bussen tussen de Boonmarkt en de scholen. De ouders die hun kind in dagopvang naar de school willen laten gaan en voor of na naar de Boonmarkt, staan dus zelf in voor eventueel vervoer tussen de scholen en de Boonmarkt”, klinkt het.

Inschrijven

Alle ouders worden gevraagd om de BKO minimaal 24 uur vooraf via mail (bko@heist-op-den-berg.be) of telefoon (015 25 76 98 ) te contacteren als ze een kind naar de Boonmarkt willen brengen.

Je kan de BKO bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Voor opvang op 20 maart wordt afgeweken van de 24 uren-regel en kunnen ouders vandaag nog inschrijven. Je betaalt het tarief van de schoolvrije dagen (4,60 euro voor opvang minder dan 3 uren, 7 euro voor opvang tussen 3 en 6 uren, 13 euro voor opvang langer dan 6 uren). Kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig komen, krijgen 25% korting. Ook de vrijetijdskaart is van toepassing.