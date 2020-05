Buitenschoolse Kinderopvang helpt scholen met noodopvang Antoon Verbeeck

14 mei 2020

14u18 0 Heist-Op-Den-Berg Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg en het team Buitenschoolse Kinderopvang ondersteunen alle basisscholen van haar grondgebied met de organisatie van de noodopvang. Verschillende scholen rekenen morgen ook op nadarhekken van de gemeente.

“Vanaf vrijdag gaat een nieuwe fase van de heropstart van onze samenleving in. De scholen zullen geleidelijk de lesactiviteiten hervatten. Dat gebeurt in eerste instantie voor de leerlingen van het zesde, eerste en tweede leerjaar”, spreekt onderwijsschepen Eric Verbist (CD&V). “Deze heropstart is niet te onderschatten. Scholen dienen de nodige afstand tussen de verschillende kinderen te houden, de klassen te ontsmetten, alsook de handen van de leerlingen, en er wordt gevraagd om tijdens de uren een mondmasker te dragen. Het gaat om een gigantische operatie. Als gemeentebestuur willen wij hen ondersteunen waar mogelijk. Scholen die bijvoorbeeld nood hebben aan hekken om het schooljaar op een veilige manier af te werken, kunnen deze bij de gemeente aanvragen.”

Opvang

“Samen met het team Buitenschoolse Kinderopvang en de basisscholen van Heist-op-den-Berg werkten we aan een haalbaar plan om maximaal noodopvang te blijven voorzien, zowel voor kleuters als voor kinderen van de lagere scholen. Die opvang is in eerste instantie voorzien voor ouders die buitenshuis werken en voor kwetsbare gezinnen. De Buitenschoolse Kinderopvang en de schoolopvang blijven gescheiden. Op die manier blijven de verschillende contactbubbels intact. Er is opvang in de elf kerkdorpen van Heist-op-den-Berg. De buitenschoolse opvang die nu in de schoollokalen gebeurt, verplaatst zich naar de locatie Boonmarkt, met een contactbubbel per school.”

Preteaching

“De scholen vangen de kinderen van de leerjaren 1, 2 en 6 op zowel voor het lesgeven als voor de noodopvang met preteaching. Ouders met een voor- en naschoolse opvangnood richten hun vraag aan de school, die bekijkt hoe ze eraan tegemoet kan komen. De school schakelt indien nodig de BKO met preteaching in. De keuze voor BKO vraagt een weloverwogen beslissing van de ouders, omdat er nadien geen bewegingen meer mogelijk zijn vanuit de BKO-bubbel naar de schoolbubbel. Het team Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor de noodopvang met preteaching van de kleuters en de kinderen van de leerjaren 3, 4 en 5, zowel voor, na als tijdens de schooluren. De kinderen van de leerjaren 1, 2 en 6 die voor opvang en preteaching kiezen, kunnen dus eveneens terecht bij de BKO. Indien nodig kunnen de computers van het cursuscentrum worden ingeschakeld voor het preteaching.” De regeling is vanaf 18 mei van kracht in zoverre dat de organisatie ervan haalbaar is op het vlak van capaciteit en personeelsinzet. Het BKO-team werkt met inschrijvingen, minstens 24 uur op voorhand.

“Ouders kunnen met vragen over de lessen en de opvang met preteaching in de scholen voor de leerjaren 1, 2 en 6 terecht in de desbetreffende school. Voor alle vragen over de noodopvang met preteaching van kleuters en kinderen van de leerjaren 3, 4 en 5 kunnen ze terecht bij team Buitenschoolse Kinderopvang. Omwille van de coronamaatregelen is het team momenteel enkel telefonisch en per mail bereikbaar. De loketfunctie is gesloten”, klinkt het nog.