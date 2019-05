Buikgriep slaat toe in basisschool, directie waarschuwt ouders Antoon Verbeeck

27 mei 2019

17u07 0 Heist-Op-Den-Berg Een groot aantal kinderen van de basisschool van Hallaar kampen dezer dagen met maag- en darmproblemen. De directie van de school verwittigde de ouders, onder andere via sociale media, en deed een melding bij het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Vermoedelijk gaat het om een buikgriep veroorzaakt door het norovirus.

“Het norovirus is een virus dat zich zeer snel verspreidt op plaatsen waar mensen in groep met elkaar samenleven: kinderdagverblijven, scholen, rusthuizen, maar ook jeugdkampen of gezinnen. Gezien de hoge graad van besmettelijkheid blijven kinderen met diarree best thuis totdat ze weer vaste stoelgang hebben”, deelde de directie mee, samen met enkele preventieve maatregelen. “Er is geen reden tot ongerustheid , doch aan iedereen, ook aan de school, wordt gevraagd de hygiëne goed op te volgen”, klinkt het nog.