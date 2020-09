Brandweer moet uitrukken voor brand in tuinhuisje Tim Van Der Zeypen

22 september 2020

12u45 0

De Heistse brandweer van Hulpverleningszone Rivierenland is dinsdagvoormiddag moeten uitrukken naar de Oude Liersebaan in Hallaar bij Heist-op-den-Berg. Er was een brandje ontstaan in een tuinhuis. De bewoners kregen het vuur zelf onder controle. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht.