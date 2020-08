Brandweer krijgt verschillende oproepen voor stormschade Tim Van Der Zeypen

16 augustus 2020

20u00 0

Zowel in Heist-op-den-Berg en Nijlen heeft de brandweer enkele oproepen gekregen van stormschade en wateroverlast. Zo viel in de Godinstraat in Wiekevorst een boom tegen het dak van een woning en belandde er een boom over de rijbaan op de Itemgsesteenweg. In de Eendenlaan vielen er dan weer enkele dikke takken op het dak van een woning. Nog in Heist-op-den-Berg drong langs de Pompoenstraat het water een woning binnen en kwam zowel de Winterstraat als de J.F. Sneyersstraat blank te staan. In Nijlen moest de brandweer dan weer tot slot uitrukken naar de Kesselseteenweg. Daar was een boom over de rijbaan terecht gekomen.