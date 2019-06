Bouwproject op bergsite verleidt met uitkijktoren: “Flats staan er nog niet, maar uitzicht kan je nu al bewonderen” Antoon Verbeeck

14 juni 2019

16u23 0 Heist-Op-Den-Berg Projectontwikkelaar DCA Woonprojecten uit Beerse organiseert dit weekend ontdekkingsdagen op de werf van Park op den Berg, het woonproject dat gerealiseerd wordt op de voormalige site van het Heilig Hartcollege op de Heistse berg. Een uitkijktoren geeft bezoekers een uitzicht over de regio en moet geïnteresseerde kopers over de streep trekken.

“Wie zou er hier niet van kunnen genieten? Stel je voor: een koffietje met de krant op de schoot, en dan zo’n uitzicht.” Dé troef van het woonproject Park op den Berg, dat in totaal 85 wooneenheden telt, wordt dit weekend ten volle uitgespeeld door projectontwikkelaar DCA. De ontwikkelaar liet een elf meter hoge uitkijktoren optrekken op de werf aan de Kerkhofstraat en zal dit weekend bezoekers van de ontdekkingsdagen de kans geven om een kijkje te nemen over de regio. “Bij de voorstelling van nieuwe projecten proberen we altijd de troeven uit te spelen. Bij Park op den Berg is dat ongetwijfeld het uitzicht”, zegt bestuurder van DCA Luc Neefs. “Je kan foto’s van het uitzicht laten zien, maar dan nog is het interessanter om het met je eigen ogen te zien. De toren simuleert wat je als bewoner van het eerste, tweede en derde verdiep te zien krijgt wanneer je naar buiten gluurt. Nu nog hopen op goed weer.”

Ook nieuwsgierigen welkom

Tijdens de ontdekkingsdagen kan je ook de plannen en toekomstbeelden van Park op den Berg bekijken. “We beseffen dat we dit weekend niet alleen potentiële kopers zullen ontvangen, maar ook nieuwsgierigen. Het Heilig Hartcollege roept nu eenmaal bij heel wat mensen uit de regio herinneringen op. Deze mensen zijn uiteraard meer dan welkom. Het kan de mond-tot-mondreclame alleen maar ten goede komen”, verduidelijkt Neefs. “Zes maanden geleden zijn we met de verkoop van de appartementen gestart en we mogen zeker niet klagen. Er stonden een 36 tot 40 appartementen te koop, het aantal hangt af van hoeveel wooneenheden worden samengevoegd. De overige appartementen op de site zijn in handen van een externe zorgpartner en worden later gecommercialiseerd. Van de eenheden die wij aan de man brachten is ongeveer de helft verkocht. De combinatie van de unieke ligging en de hedendaagse architectuur trekt aan. We zijn ervan overtuigd dat een uitverkoop nog maar iets is van korte termijn.”

Momenteel wordt er gewerkt aan de ondergrondse garage, die één geheel vormt op de site. De bouw van de vier woonunits verloopt in één fase. De werf van Park op den Berg is op zaterdag open van 14 tot 17 uur, op zondag van 10 tot 13 uur. Prijzen vanaf € 285.000 excl. kosten en btw. Meer info over het project op http://www.parkopdenberg.be.