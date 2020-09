Bouw van woonproject op bergsite Heist-op-den-Berg wordt voorlopig niet hervat: stakingsbevel gemeente blijft van kracht Projectontwikkelaar hoopte via rechtbank opnieuw te kunnen starten Antoon Verbeeck

29 september 2020

14u11 0 Heist-Op-Den-Berg Op de bouwwerf van het woonproject Park op den Berg aan de Kloosterstraat in Heist-op-den-Berg worden de werken voorlopig niet hervat. Projectontwikkelaar DCA probeerde via een kortgeding bij de Mechelse rechtbank schot in de zaak te krijgen, maar kwam met lege handen thuis. Het stakingsbevel van de gemeente blijft van kracht.

De gemeente Heist-op-den-Berg liet het bouwproject Park op den Berg stilleggen vanwege een bouwovertreding. In het najaar van 2018 begon DCA met de bouw van de 85 wooneenheden op de plaats waar vroeger de bovenbouw van het Heilig Hartcollege was gevestigd. Gaandeweg besloot de firma de plannen aan te passen en besloot men twee duplex penthouses, die niet erg in trek bleken te zijn, om te vormen tot vier appartementen. “Hoewel er aan het bouwvolume op zich niets verandert, besliste de gemeente om toch geen vergunning af te leveren voor de door ons aangevraagde wijziging”, sprak Luc Neefs van DCA daar over in juli. “Dat men ons in afwachting van een uitspraak van de provincie wil verhinderen om verder te werken aan de appartementen waarrond het draait: daar kunnen we begrip voor opbrengen. Maar dat we nu ook niet kunnen doorgaan met de afwerking van de meer dan tachtig andere wooneenheden: dat gaat er bij ons niet in.”

Nog wachten op provincie

De gemeente keurde de gewijzigde plannen af, onder andere omwille van esthetische redenen. Zo zou de voorgevel er door de wijziging anders gaan uitzien. DCA hoopte nu om via de rechtbank de heropstart van de bouwwerken te forceren. De rechter besliste er anders over. “De bouwwerken worden niet heropgestart. Het beroep tegen het weigeren van de bouwvergunning bij de deputatie van de provincie is nog lopende. We verwachten dat de beslissing valt in de loop van november”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening in Heist-op-den-Berg Sarah Wouters (Groen).