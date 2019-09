Borden met slogans rond thema’s verbinding en gehechtheid in Heists straatbeeld Antoon Verbeeck

20 september 2019

20u00 0 Heist-Op-Den-Berg Cultuurcentrum Zwaneberg en afdeling Stuw Heist van Don Bosco vragen met billboards langs de kant van de weg meer aandacht voor de thema’s verbinding en gehechtheid. In totaal werden er vijf borden, met telkens een ander slogan, in het Heistse straatbeeld geplaatst.

Een bord met ‘Zijt ge te vertrouwen?’ staat aan Zwaneberg, ‘Hecht mij eens!’ vind je dan weer in de Lostraat. Bij Stuw, aan de kringwinkel, vind je een bord met de vraag ‘Liefde, zegt ge … en wat bedoelt ge dan precies?’, en op de Liersesteenweg klinkt het: ‘Ik ben ongevaarlijk, ge moogt mij volgen’. “De wijze waarop we gehecht zijn is zeer bepalend in ons leven. En als individu maken we ook allemaal deel uit van grotere gehelen: je gezin van herkomst, de maatschappij, je cultuur,… Dankzij deze borden hopen we dat mensen er met elkaar over spreken en zo ideeën en inzichten uitwisselen met elkaar”, aldus Mieke van der Heijden van Zwaneberg.

De borden moeten de Heistenaar ook warm maken voor de expo [H]ECHT, die van 4 oktober tot 11 november te bezichtigen is in Zwaneberg. “Afdeling Stuw Heist van Don Bosco bestaat 20 jaar en maakt beneden in de exporuimte de bezoekers bewust over het belang van een goede hechting en wil jongeren een stem geven. Illustratrice Lies Jacobs uit Itegem is al lange tijd met jongeren op een artistieke manier bezig rond het thema ‘hechting’. Boven maakt beeldend kunstenaar Samuel Vanderveken, samen met vijf andere kunstenaars, een tentoonstelling die aansluit bij de thematiek.” Donderdag 3 oktober vindt er in Zwaneberg ook een studiedag rond het thema plaats. “Tijdens deze studiedag willen we nieuwe inzichten en inspiratie bieden om met kinderen, jongeren en hun gezin te werken rond gehechtheid. Er zijn verschillende workshops, een uiteenzetting van Nicole Vliegenhoofddocent klinische psychologie aan de KU Leuven”, klinkt het.