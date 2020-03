Boomalarm en vrijwilligers planten nieuwe houtkant aan in Hollestraat Antoon Verbeeck

06 maart 2020

Boomalarm Heist-op-den-Berg en vrijwilligers, waaronder Titte ‘den Grunen Hesteneir’ Van den Broeck, hebben vorig weekend in de Hollestraat een houtkant aangeplant. Op dezelfde locatie werd vorig jaar nog een houtkant gemaaid, tot grote onvrede van Van den Broeck. Een vijftiental personen staken de handen uit de mouwen tijdens de plantactie. “Met Boomalarm Heist-op-den-Berg is dit al onze tweede actie, na het planten van vijf jonge bomen in Heist-Centrum. Het plantgoed werd aangeleverd door de gemeente. Dankzij de hulp van de vrijwilligers was de klus snel geklaard”, zegt Jan Gommers van Boomalarm Heist-op-den-Berg.

Wie lid wil worden van Boomalarm kan in contact komen met Jan via boomalarmvzw@gmail.com.