Booischots toneelgezelschap brengt komedie in maart Antoon Verbeeck

26 februari 2020

09u29 0

Het Booischotse toneelgezelschap brengt in maart ‘aardbei of chocolat’, dit in regie van Johan Wouters. Al meer dan 30 jaar spelen ze in Booischot op jaarlijkse basis een stuk. Voor 2020 koos de vereniging voor de komedie van Peter Kremel. De voorstellingen vinden plaats op 7, 8, 10, 13 en 14 maart, telkens om 20u in de parochiezaal van Booischot. Inkomkaarten kan u verkrijgen aan 9 euro bij verzekeringen PDH Groep, 0477/56.44.35.