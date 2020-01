Bomen aan gebouwen meisjeschiro krijgen label van Duurzame Heistenaars Antoon Verbeeck

22 januari 2020

Eind vorig jaar plantte vzw Boomalarm vijf jonge bomen aan op de meisjeschiro van Heist-centrum. Tijdens een eerste inspectie afgelopen zondag, kregen de bomen een label van

Duurzame Heistenaars. "Voor ons netwerk van Duurzame Heistenaars willen we graag alle Heistse initiatieven verenigen die elk op hun manier van Heist-op-den-Berg een milieuvriendelijke, ecologische en gezonde gemeente willen maken. Voor deze verenigingen, bedrijven en mensen is extra aandacht welkom”, zegt Kitty Van Parys van Duurzame Heistenaars. "Van deze inzet word ik als Heistenaar echt blij. We hebben hier in Heist echt geen overschot van bos of bomen, integendeel”, vult milieuschepen Sarah Wouters (Groen) aan. “Iedereen die een boom plant en de natuur toelaat in de tuin, zorgt mee voor het voortbestaan van de biodiversiteit in onze streek. En voor de gezondheid van ons allemaal.”