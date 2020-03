Bokrijk en Heist annuleren ‘Heistdag’ in openluchtmuseum Antoon Verbeeck

26 maart 2020

07u54 0

De ‘Heistdag’ die in mei zou plaatsvinden in het Limburgse openluchtmuseum Bokrijk wordt uitgesteld. Heistenaars zouden die dag gratis toegang krijgen tot het museum. “Met veel trots maakten we enige tijd geleden bekend dat we een Heistdag in openluchtmuseum Bokrijk zouden organiseren. Heistenaren zouden er op zondag 17 mei extra in de watten gelegd worden. Helaas zijn we genoodzaakt om onze plannen aan te passen door de huidige Coronacrisis. In samenspraak met Bokrijk heeft Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg ervoor gekozen om deze feestelijke dag uit te stellen naar een nog nader te bepalen dag in het najaar. Hou dus zeker de Gemeentekrant in de gaten, want zodra we een nieuwe datum hebben, maken we die daar bekend”, deelt de gemeente mee.