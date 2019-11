Boekenbeurs in De Zwaan krijgt Sinterklaas over de vloer Antoon Verbeeck

14 november 2019



KWB Heist-Centrum organiseert tijdens het weekend van 23 en 24 november in samenwerking met boekhandel Het Voorwoord uit Heist-op-den-Berg een boekenbeurs in Zaal De Zwaan. De organisatoren stellen een ruim aanbod aan kinderboeken, hobbyboeken en literatuur voor. Wenskaarten en posters worden verkocht ten voordele van Ziekenzorg. Voor de hongerigen zijn er pannenkoeken. De beurs is op zaterdag 23 november open van 14 tot 19 uur. Op zondag begint men er een uurtje vroeger aan, en eindigt de beurs eveneens om 19 uur. Zaterdag zal tussen 15 en 17 uur niemand minder dan Sinterklaas van de partij zijn. Inkom is gratis.