Bijna 1.000 nieuwe inschrijvingen voor Be-Alert in Heist-op-den-Berg Antoon Verbeeck

09 mei 2020

08u04 0

Het aantal inwoners uit Heist-op-den-Berg die zijn aangesloten bij Be-Alert, het alarmeringsplatform dat burger verwittigt van een noodsituatie, is de laatste maanden fors gestegen. Op donderdag 7 mei vond er een nieuwe test van het systeem plaats. “In aanloop van de test werd campagne gevoerd via sociale media en de Gemeentekrant. Dat leverde voor Heist-op-den-Berg weer wat extra abonnees op waardoor de teller nu op 4.260 abonnees staat. Een mooie stijging van 988 abonnees ten opzichte van onze laatste test in oktober 2019”, deelt de gemeente mee. “Op donderdag voerde we een test uit met als bedoeling gericht te communiceren. Alleen de abonnees uit Booischot, Pijpelheide, Schiek en Grootlo werden gecontacteerd. We verstuurden 1.162 sms’jes naar onze abonnees. Er waren geen technische problemen.” Wie nog niet inschreven is, kan dat nog steeds op www.be-alert.be.