Bezoekers van bib krijgen koffie, gebak en Brusselmans voorgeschoteld tijdens verwendag Antoon Verbeeck

15 oktober 2019

15u24 0

In de bibliotheek van Heist-op-den-Berg worden op zaterdag 19 oktober de bezoekers in de watten gelegd tijdens de jaarlijkse Verwendag. “Geniet van een smakelijke kop koffie of thee, van een gezonde fruitsaté, een hartige hap of een heerlijk stukje gebak. We organiseren ook een leuke activiteit voor jong en oud. Met behulp van een ‘green screen’ kan je jezelf op de omslag van je favoriete boek toveren. Wil je aan de staartjes van Pippi Langkous trekken, samen met Markske van De Kampioenen op het voetbalveld staan, of tegen de neus van Herman Brusselmans leunen?”, klinkt het. De activiteiten zijn gratis. Iedereen welkom tussen 10 en 16 uur.