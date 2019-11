Bezieler van Itegemse kerststalletjes stopt na 26 jaar: “We worden een dagje ouder” Antoon Verbeeck

27 november 2019

10u19 6 Heist-Op-Den-Berg Karel Laureys (78 jaar) en echtgenote Rachel Meylemans (79 jaar) stoppen na 26 edities met het uitstallen van de miniatuurkerststallen in Itegem. De creaties van Laureys lokten ieder jaar talloze bezoekers, zelfs vanuit het buitenland, naar de Rozenstraat en omliggende straten. “We worden een dagje ouder en opvolging is er niet”, klinkt het.

De Heistse deelgemeente Itegem is een traditie kwijt. Karel en Rachel uit de Rozenstraat zijn al meer dan een kwarteeuw de drijvende kracht achter de zelfgebouwde miniatuurkerstallen in de voortuinen van hun buren, met bijbehorende winterbar op hun eigen oprit. Het koppel trekt nu de stekker uit het initiatief. “We zijn een beetje te oud”, reageert Karel. “We kregen heel wat hulp van vrijwilligers uit de buurt, maar ook zij worden een dagje ouder. Vooral de laatste twee jaren weegt het door. Alles klaarzetten, het opstellen van de stallen, het afbreken,... er kroop telkens heel wat werk in. Het enige dat de buren moesten doen, was hun kerststal voorzien van lichtjes. Aangezien het zo’n groot karwei was, was het ook moeilijk om opvolging te vinden. Met spijt in het hart hebben we deze beslissing genomen, maar we moeten ook aan onze gezondheid denken.”

700 stallen

Karel en Rachel zullen ook niet langer de Glühweinstube, waar bezoekers iets konden komen drinken, uitbaten. Wat er nu met de kerststalletjes gaat gebeuren is nog een vraagteken. “In Itegem stalde ik telkens zo’n 60 stalletjes uit. Maar ik denk dat ik in de loop der jaar er misschien wel 700 heb gebouwd. Ik probeerde telkens iets nieuw te maken, vaak ook op maat van de buur. Zo maakte ik een kerststal met een vliegtuig, een Ethiopische kerststal, een kerststal met een watermolen en één in de stijl van Felix Timmermans. Van die speciale kerststallen ga ik niet meteen afscheid nemen. Wat ik met de andere exemplaren ga doen weet ik nog niet. Het kan zijn dat ik er een paar ga verkopen, maar ik wil eerst alles laten bezinken.”

Buurt samengebracht

“26 jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik het meer dan twintig jaar zou volhouden. Laat staan dat er bussen tot in Itegem zouden rijden om mijn kerststalletje te bezoeken. Je begint aan iets, met veel passie, en voor je het weet groeit het uit tot een jaarlijkse traditie”, vertelt Karel. “Het is jammer dat ik de boodschap van vrede niet langer kan overbrengen, maar tegelijkertijd mag ik fier zijn op wat ik samen met mijn vrouw heb verwezenlijkt. Voor de komst van de kerststallen zeiden de buren amper een ‘goeiendag’. Dankzij de kerststallen is de buurt samengekomen en kennen we elkaar veel beter. Toch een mooie verwezenlijking. Wat ik ga doen met de komende feestdagen? Dat wordt een hele bizarre periode. Ik ga het moeilijk hebben om de wijk hier zonder kerststallen te zien.”