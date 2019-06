Betalend parkeren aan station Heist niet aan de orde Antoon Verbeeck

26 juni 2019

Er zijn nog geen plannen om het parkeren aan het station van Heist-op-den-Berg betalend te maken. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond, waar oppositiepartij ETA+ het op de agenda had geplaatst. De partij verwees naar Aarschot, waar ze in maart de parking aan het stationsgebouw betalend hebben gemaakt. Raadslid Jan Baestaens (ETA+) vroeg zich af of er gesprekken zijn tussen NMBS en het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg. “NMBS heeft zo’n zes jaar geleden de piste van betalend parkeren aan het stationsgebouw van Heist-op-den-Berg onderzocht, maar daarna is er niets ondernemen. De situatie in Aarschot is anders dan die in Heist-op-den-Berg. Het centrum van Heist-op-den-Berg heeft geen betalend parkeerbeleid en de parkings aan het station liggen ook verspreid, waardoor een betaalparking moeilijker te realiseren is. Tot op heden hebben wij met NMBS geen gesprekken gehad in die richting”, aldus schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA).