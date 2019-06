Bestuurder verdacht voertuig probeert politiecombi's te rammen, één combi belandt in gracht Tim Van der Zeypen

11 juni 2019

18u00 10 Heist-Op-Den-Berg De lokale politiezone Heist-op-den-Berg heeft dinsdagmiddag met man en macht gezocht naar de bestuurder van een auto. De nummerplaten van de wagen bleken gestolen te zijn. Er volgde een grootscheepse achtervolging waarbij de bestuurder een politiecombi tot twee keer toe opzettelijk wou aanrijden. Bij de laatste keer belandde een combi in de gracht. De bestuurder kon ontkomen.

Kort na 10.30 uur ontving de politiezone een signaal van hun ANPR-camera in de Hallaarstraat in Itegem. “Een auto met gestolen nummerplaten bevond zich op dat moment op Heists grondgebied. Toen de politie het voertuig wilde intercepteren, ging de bestuurder eerst aan de kant maar sloeg bij het zien van de agenten toch op de vlucht”, meldt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Er volgde een achtervolging door Heist-op-den-Berg, Berlaar en zelfs Nijlen. Nog volgens het parket nam de chauffeur het tijdens de vlucht niet zo nauw met de verkeersregels.

Frontaal

Combi’s van verschillende politiezones gingen samen met hun collega’s uit Heist-op-den-Berg in de achtervolging. Bij de achtervolging wilde de chauffeur op de Bevelsesteenweg in Nijlen voor een eerste keer frontaal inrijden op een combi van de politiezone Berlaar-Nijlen. Dat mislukte maar even later herhaalde de vluchtende chauffeur zijn actie in de Hallaaraard in Itegem. “De chauffeur van de combi moest een manoeuvre uitvoeren en reed hierdoor in een gracht naast de rijbaan”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. De agenten van de combi uit politiezone Berlaar-Nijlen raakten niet gewond. De combi raakte wel beschadigd en moest worden getakeld.

Voertuig gedumpt

Door de bijna-aanrijding, verloren de agenten de vluchtende chauffeur uit het oog. Totdat een getuige het verdachte voertuig plots opmerkte in de buurt van de Schransstraat. De politie ging poolshoogte nemen en trof er het voertuig aan. Alleen was er geen spoor meer van de man. Hij had het voertuig er achter gelaten en vermoedelijk te voet op de vlucht geslagen.

“Er werden speurhonden ingezet alsook de helikopter van de Federale Politie. De omgeving werd volledig uitgekamd”, besluit de parketwoordvoerster. “Zonder succes echter want de man blijft voorlopig spoorloos. Hij kon wel formeel worden herkend en wordt verder opgespoord.”