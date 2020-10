Bestuurder (56) gewond bij zwaar ongeval Tim Van Der Zeypen

11 oktober 2020

Bij een verkeersongeval in de Schaliehoevestraat in Schriek bij Heist-op-den-Berg is een 56-jarige man uit Keerbergen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 0.30 uur. “De chauffeur verloor de controle over zijn stuur en kwam tot stilstand op zijn linker zijkant”, vertelt politiewoordvoerster Kim Bastiaens. Naast de politie werden ook de medische hulpdiensten alsook de brandweer opgeroepen. De chauffeur zat gekneld in de wagen en moest worden bevrijd. Het slachtoffer werd vervolgens afgevoerd naar het Imeldaziekenhuis van Bonheiden. De wagen van de vijftiger raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld. De straat werd tot die tijd afgesloten voor het verkeer.