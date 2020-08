Beste optredens uit Hestival-geschiedenis verschijnen op livestream tijdens digitaal alternatief: “Dromen voorzichtig van Hestival 2021” Antoon Verbeeck

28 augustus 2020

13u30 1 Heist-Op-Den-Berg Hestival gooit het dit jaar noodgedwongen over een andere boeg. Het gratis festival dat jaarlijks duizenden bezoekers naar het centrum van Heist-op-den-Berg lokt, pakt morgen uit met ‘Hestival gaat digitaal’, een verzameling van de beste optredens uit de festivalgeschiedenis. Alles is te volgen via Facebook.

Hestival zou in coronavrije tijden morgen plaatsvinden op het Cultuurplein in hartje Heist, maar de uitbraak van Covid-19 stak een stokje voor de zestiende editie. Hestival kwam zo mee in het rijtje van de vele festivals die de focus op 2021 leggen. En toch zal 29 augustus voor de muziekliefhebbers geen verloren dag worden. De vzw Hestival komt namelijk met een digitaal alternatief. “Het wordt geen zomer zonder Hestival, want dit jaar gaan we digitaal via streaming op onze Facebookpagina”, zegt Katrien De Roover van de vzw Hestival. “Deze zaterdag streamen we een selectie uit de beste optredens van de afgelopen 15 jaar. Zo kunnen we onze festivalgangers, vrijwilligers en partners toch iets teruggeven voor hun jarenlange steun en hulp tijdens Hestival. Om 16 uur worden de jongste Hestival-fans voor hun scherm verwacht voor een livestream van de beste kids-acts. Er kan onder andere meegezongen worden met de liedjes van Ghost Rockers en De KetnetBand.”

Beeldmateriaal

Om 20 uur start het tweede luik van de livestream. Onder andere Gers Pardoel, K’s Choice, Urbanus & De Fanfaar, DAAN, Slongs en Gestapo Knallmuzik passeren de revue. “We hebben het geluk dat we al het beeldmateriaal, dat normaal tijdens het festival op de schermen naast het podium wordt geprojecteerd, hebben bijgehouden. We hebben een selectie gemaakt van wat wij de beste optredens vonden. Dan was het nog een kwestie om van de verschillende boekingskantoren van de artiesten de toestemming te krijgen. Van de meeste kregen we die ook. ‘Hestival gaat digitaal’ zal zo’n twee uur duren. Alles wordt overigens vlotjes aan elkaar gepraat door onze presentator, Manu Moreau.”

Wedstrijd

“Als alles goed gaat, brengen we volgend jaar weer de crème de la crème van de Belgische muziekwereld naar het Cultuurplein. Voorlopig zijn we nog voorzichtig aan het dromen. Je weet nooit hoe de toestand volgend jaar kan zijn. Wat wel zeker is, is dat de line-up die we voor dit jaar hadden vastgelegd in 2021 op het podium zal verschijnen. De namen zullen vermoedelijk in het voorjaar worden gelost. We blijven voorzichtig.” Wie droomt van de 16de editie van Hestival, kan deelnemen aan de wedstrijd #Hestivalinjekot. De winnaar krijgt twee viptickets voor Hestival 2021. “Deelnemen is heel makkelijk: organiseer samen je bubbel je eigen ‘blijf-in-je-kot’-festival, maak hiervan een leuke foto of een leuk filmpje en deel deze voor 31 augustus op Instagram of Facebook met #Hestival en #Hestivalinjekot. Vergeet zeker ook niet je deelname door te sturen naar wedstrijd@hestival.be.”

Het volledige wedstrijdreglement kan je nalezen via www.hestival.be. De livestream van morgen kan je op de Facebookpagina van Hestival vinden.