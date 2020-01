Besparingsplannen voor ontvangt van jubilarissen Antoon Verbeeck

24 januari 2020

11u19 0

Het lokaal bestuur van

Heist-op-den-Berg gaat besparen op de ontvangst van de jubilarissen.

Op jaarbasis zou de jubilarissenontvangst 10.000 euro minder moeten

gaan kosten dan de afgelopen jaren. Jan Baestaens van oppositiepartij

ETA+ vindt de besparing ongepast. “De bloemen voor de gevierde

koppels zouden worden afgeschaft en ook de aankoopcheques verminderen

van waarde. Dan heb je heel je leven belastingen betaald en heb je

het geluk om 50 jaar of langer getrouwd te zijn. Blijkt dan dat de

gemeente daar geen deftig cadeau voor over heeft.” Burgervader Luc

Vleugels bevestigde op de gemeenteraad dat er gesnoeid wordt op de

jubilarissenontvangst. “De broeksriem is op verschillende domeinen

aangehaald en vele kleintjes maken een groot. De kwaliteit van het

gebaar voor de gevierde koppels gaat echter niet noemenswaardig

aangetast worden. Hoe we precies gaan besparen ligt nog niet vast.”