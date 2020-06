Bert springt meteen binnen in zijn stamcafé De Kosmonaut: “Heb het sociaal contact gemist” Antoon Verbeeck

08 juni 2020

17u24 1 Heist-Op-Den-Berg Maandag is bij De Kosmonaut in Heist-op-den-Berg normaal een vaste sluitingsdag, maar op deze speciale 8 juni maakte het café langs de Mechelsesteenweg graag een uitzondering.

Na een verplichte sluiting van bijna drie maanden gingen de deuren om 12 uur opnieuw open. De eerste klant was geen onbekende. “Dit is een hoogdag voor mij. Normaal passeer ik hier elke dag”, vertelt stamgast Bert Claes. “ Het sociaal contact begin je na een tijdje toch te missen. Dat ik niet aan de toog kan hangen, maakt voor mij niet uit. Er staan genoeg tafels en het is hier nog altijd even gezellig als voor de sluiting. De tafels staan trouwens netjes uit elkaar en er is genoeg ontsmettingsmiddel. Ik kan hier dus met een gerust hart iets komen drinken.” Ook de cafés aan de berg van Heist-op-den-Berg kregen bij openingsuur klanten over de vloer. Zo waren de terrasjes van Den Hosp en ‘t Pleintje al vroeg in trek.