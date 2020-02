Berghok in Wiekevorst brandt volledig uit Antoon Verbeeck

16 februari 2020

In de Dalstraat in Wiekevorst is zaterdagnacht, iets na 2 uur, een berghok volledig uitgebrand. Een onbewoond gebouw ernaast liep daarbij schade op aan de dakgoot, rolluiken en ramen. De brandweermannen van zone Rivierenland post Heist-op-den-Berg konden rekenen op de windrichting, die verhinderde dat de vlammen oversloegen naar een aanpalende woning. In het berghok stonden enkele fietsen. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk.