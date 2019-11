Belgische muziektop vindt de weg naar Staminee De Living: “Een AB gaan we nooit worden, maar dat hoeft ook niet” Na passages van Tamino, Geike en Mauro volgt volgende week blackwave. Antoon Verbeeck

04 november 2019

15u37 2 Heist-Op-Den-Berg Staminee De Living uit de Neerweg heeft in zijn tienjarig bestaan een stevige concertreputatie uitgebouwd, en dat wordt op dinsdag 12 november nogmaals bevestigd met de komst van blackwave.. Het hiphopcollectief speelt dan een exclusieve showcase, inclusief signeersessie. Toekan Records uit de Bergstraat verzorgt mee de ticketverkoop.

Tamino, Geike, Douglas Firs, The Bony King of Nowhere, Mauro Pawlowski, Het Zesde Metaal, Isbells, Flying Horseman.... het lijstje van artiesten die in Staminee De Living al hun kunnen kwamen tonen, mag je gerust indrukwekkend noemen. Volgende week, dinsdag 12 november, verwelkomen Gert De Bie van De Living en Kristof Meeus van Toekan Records, de vaste platendraaier na de optredens, een nieuwe mooie naam: blackwave., u wel bekend van de oorwormen ‘BIG Dreams’ en ‘Elusive’. In december wacht het Antwerpse duo een uitverkocht AB, maar eerst passeren ze langs De Living. “Aan de showcase in De Living hangt een opvallende ticketverkoop vast. Wie bij Toekan Records het nieuwe blackwave.-album bestelt, ontvangt een ticket voor de showcase. Dezelfde formule werd toegepast voor het optreden van Geike. Met succes, want de show was in geen tijd uitverkocht. Voor blackwave. zitten we op vijf dagen tijd al over de helft van het aantal tickets, honderd in totaal”, legt Kristof uit. “Het is een win-win voor alle partijen. Toekan Records verkoopt zijn platen, De Living krijgt een topact over de vloer en het publiek krijgt de kans om blackwave. in een unieke en intieme locatie aan het werk te zien. Voor de band zelf is het een soort van test om te zien of hun nieuw materiaal aanslaat.”

Mooie backstage

Dat Sony Music Belgium net een café uit Heist-op-den-Berg uitkiest voor een showcase van één van haar paradepaardjes is geen toeval. “In ons tienjarig bestaan hebben we een reputatie uitgebouwd, dankzij mensen die zich engageerden en in ons project geloofden en dankzij ons enthousiaste publiek”, vertelt Gert. “Met de opening van Toekan Records (waar Gert mede-zaakvoerder van is, red.) is ons netwerk in de muziekwereld alleen maar gegroeid. De Living is dan wel een café, maar onze aanpak is zoals in een professionele club. We rekenen telkens op ervaren geluidstechnici en onze geluidsinstallatie is top. Artiesten zijn dan ook altijd aangenaam verrast: het professionalisme van een club en de charme en het enthousiasme van een café. Ik help bijvoorbeeld steeds bij het in- en uitladen van het materiaal, Jens kookt voor de artiesten, Kristof speelt na de shows plaatjes en met Boekhandel Het Voorwoord hebben we één van de mooiste backstages van Vlaanderen. Een AB gaat het hier nooit worden, maar dat hoeft niet, we hebben onze eigen kracht.”

Lokale bands

Muziekliefhebbers mogen in de toekomst nog Belgische topacts verwachten. Lokale bands die vrezen dat de planken van Staminee De Living te hoog gegrepen zijn, mogen op hun twee oren slapen. De grote namen gaan de lokale goden niet verdringen. “De status van een band is niet allesbepalend. De muzikale kwaliteit en onze eigen smaak is minstens even doorslaggevend. Of die band nu uit Heist-op-den-Berg, Gent of Brussel komt, dat maakt voor ons niet uit. In het najaar staan Circo Maximo uit Putte en de Heistse band Jagmonkx op ons programma en in het voorjaar is pIE p.KLEIN ook weer van de partij. We blijven dus oog hebben voor talent uit eigen regio.”