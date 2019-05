Bekende drankenhandel De Kievit wordt Prik&Tik Antoon Verbeeck

27 mei 2019

14u23 0 Heist-Op-Den-Berg Drankenhandel De Kievit langs de Liersesteenweg verandert deze week van naam en uitzicht. Vanaf 30 mei gaat de zaak, die bijna drie decennia oud is, verder als een Prik&Tik-drinkcenter en dat verdient een feestje.

“De winkel krijgt de uitstraling van Prik&Tik en gaat verder als Prik&Tik De Kievit Heist-op-den-Berg. Die verandering vertaalt zich onder meer in promoties en het aanbod breidt stelselmatig uit. Je vindt hier dus ook chocolade, maar evengoed ijsblokjes of, nieuw en veelgevraagd, diepvriesfruit voor sangria. Aperitiefdranken, rosés en sangria zijn zomerse toppers. Maar een echte lijn zit er niet in het aankoopgedrag, dat is enorm divers. Net zoals ons aanbod”, zegt Johan Van Der Plaetsen van De Kievit. In 2017 sloot in Heist-op-den-Berg het Prik&Tik-filiaal langs de Leopoldlei de deuren. De bekende drankenzaak maakt dus opnieuw zijn wederoptreden in de gemeente. “Op 30 mei en 1 juni zijn het twee dolle dagen bij Prik&Tik De Kievit: twee dagen feest met randanimatie en een foodtruck. Iedereen is welkom en voor elke klant is er één bak water gratis.”