BE-Alert test systeem bij Heistenaren Antoon Verbeeck

22 september 2020

In Heist-op-den-Berg vindt op 1 oktober een test van BE-Alert plaats. Alle Heistenaren die zijn ingeschreven voor het systeem zullen die dag via mail een testbericht ontvangen. “BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail”, klinkt het. Om een bericht te ontvangen moet je je registreren via www.be-alert.be.