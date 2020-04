Basisschool laat kleuters detective spelen in Zonderschot: “Een speurtocht door het dorp” Antoon Verbeeck

23 april 2020

De juffen van basisschool De Zonne uit Zonderschot (Heist-op-den-Berg) werkten tijdens de zesde week zonder school een groot detectivespel uit voor de kleuters. De komende twee weken kunnen ze samen met hun gezin op speurtocht naar gestolen juwelen. “Via URL-codes kunnen ze filmpjes bekijken en raadsels oplossen zodat ze uiteindelijk als echte detectives de dader op het spoor kunnen komen. Die bevindt zich trouwens onder het onderwijspersoneel”, vertellen kleuterjuffen Vicky Indekeu en Diane Wuyts. “Het deelnemingsformulier met wegbeschrijving kunnen ze meenemen op een standje gemaakt aan de kleuterschool en van daaruit trekken ze dan op pad doorheen straten, velden en wegen van Zonderschot. Het is nu al een succes want van de eerste dag moesten er extra deelnemingsformulieren gekopieerd worden. Aan enthousiasme is er geen gebrek.”