Bar Bistro Maginique ziet ervaren barman Yochen terugkeren Antoon Verbeeck

04 oktober 2019

16u37 2 Heist-Op-Den-Berg Bar Bistro Maginique in het bergbos kan opnieuw rekenen op de diensten van barman Yochen Verbeeck (25 jaar). De Heistenaar was twee jaar in dienst bij Cocktails at Nine, een gerenommeerde cocktailbar in hartje Antwerpen, en neemt nu een pak ervaring mee naar Heist-op-den-Berg.

Voor zijn tijd in de koekenstand stond Yochen mee aan de wieg van de pop-up bar Maginique. “Twee jaar geleden kon ik de kans om bij Cocktails at Nine aan de slag te gaan niet laten liggen. Ik ben er een betere barman geworden en dat resulteerde in een plaatsje in de Belgische top 5 van de Diageo World Class, een wedstrijd voor de beste bartenders van het land. Ik leerde ontzettend veel bij in Antwerpen, maar het had ook een nadeel. Ik zag mijn familie en vrienden minder, ook al woonde ik nog in Heist-op-den-Berg. De tijd was rijp om terug te keren naar mijn roots, zijnde Maginique.”

Klassiekers

Yochen staat van woensdag tot en met zondag achter de bar en zal ook de rol van zaalverantwoordelijke op zich nemen. “Ik heb ondertussen al een nieuwe cocktailkaart geïntroduceerd. Daar staan voornamelijk klassiekers op, waarvan ik zeker weet dat de recepten op punt staan. Tussendoor bieden we ook suggesties aan. In januari 2020 willen we starten met het serveren van eigen drankjes.” De terugkeer van Yochen wordt dit weekend gevierd met een cocktail-promo, waarbij een tweede cocktail aan de halve prijs wordt geserveerd.