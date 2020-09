Bankbediende steelt 200.000 euro van klant Wannes Vansina

09 september 2020

14u24 3 Heist-Op-Den-Berg 3 jaar met uitstel en een geldboete van 8.000 euro. Dat vorderde de procureur woensdag tegen een bankbediende uit Heist-op-den-Berg die een klant voor 200.000 euro oplichtte om onder meer een luxewagen te kunnen kopen. Opvallend: de man werkt intussen voor het automerk.

De oplichting in het bankfiliaal in Heist-op-den-Berg dateert van 2012, maar daar stond de veertiger niet meer voor terecht omdat die feiten reeds verjaard zijn. De Heistenaar stond wel terecht voor valsheid in geschrifte, valsheid in informatica en informaticabedrog.

Hij beging de feiten toen hij in de problemen raakte toen de investering na zes jaar moest worden terugbetaald. Hij vervalste daarop documenten om 200.000 euro van een andere klant te kunnen nemen, feiten die aan het licht kwamen bij een inspectie.

De procureur des konings vorderde voor de correctionele rechtbank in Mechelen een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel en een effectieve geldboete van 8.000 euro.

De beklaagde verklaarde met de feiten in zijn maag te zitten. “Ik draag vertrouwen en eerlijkheid hoog in het vaandel. Ik ben hier niet trots op”, trachtte hij de rechter te overtuigen. Hij vroeg een straf met uitstel. Het ontvreemdde bedrag werd intussen vergoed door de vader van de beklaagde. Vonnis op 7 oktober.