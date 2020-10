Bankbediende krijgt straf met uitstel na diefstal van 200.000 euro van klant Tim Van Der Zeypen

16u00 0 Heist-Op-Den-Berg Een bankbediende (40) uit Heist-op-den-Berg is door de rechter in Mechelen veroordeeld voor valsheid in geschrifte, valsheid in informatica en informaticabedrog. De rechter legde hem een celstraf van twee jaar met uitstel op.

De man ging er in 2012 vandoor met 200.000 euro van een klant. De diefstal kwam aan het licht door een inspectie van de bank. Zelf verklaarde de veertiger dat hij de feiten pleegde omdat hij in de problemen was gekomen toen hij de investering na zes jaar moest terugbetalen. Volgens het parket vervalste hij hierom enkele documenten waardoor hij het geld kon stelen.

De feiten werden niet betwist. Aan de rechter verklaarde hij niet trots te zijn op zijn daden. Er werd een straf met uitstel gevraagd. Het parket was veel strenger. Hij vorderde drie jaar cel met uitstel en een effectieve geldboete van 8.000 euro. Na beraad legde rechter Suzy Vanhoonacker hem die effectieve geldboete op, maar werd de celstraf verminderd naar twee jaar met uitstel.

De schade werd inmiddels vergoed aan het slachtoffer.