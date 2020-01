Band Ottla test nummers uit in Hnita Jazz Club @Bergola Antoon Verbeeck

09 januari 2020

Hnita Jazz Club @Bergola in het bergbos krijgt op dinsdag 21 januari Ottla over de vloer. Sinds eind 2017 is Ottla een nieuwe muzikale uitlaatklep voor gitarist Bert Dockx, die met Flying Horseman en Dans Dans laat zien zich geheel thuis te voelen op het kruispunt tussen verschillende genres. De zeskoppige band brengt composities die vertrekken vanuit jazz, maar steeds ook zoeken naar soulvolle grooves. Naast eigen stukken staan er op de setlist ook composities op van Thelonious Monk en Sun Ra. De komende weken gaat de band op toer gaat langs Botanique, Handelsbeurs, De Roma, Cactus Muziekcentrum en het Amsterdamse Bimhuis, maar organiseert ze eerst een try-out in Heist. Het optreden start om 20.30 uur. Voor een ticket betaal je 14 euro, jongeren en Hnitaleden krijgen korting. Reserveren via hnitajazzclub@outlook.com.