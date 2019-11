B&B Hullebrug verwelkomt nu ook ooievaars als gasten Antoon Verbeeck

05 november 2019

15u22 0

De bed en breakfast Hullebrug in Itegem heeft een ooievaarsnest geïnstalleerd op haar domein. Het nest werd geplaatst door een specialist uit het Nederlandse Groningen en is zo’n 9 meter hoog. “We willen op termijn dus niet alleen gastheer zijn voor mensen, maar ook voor ooievaars”, vertellen zaakvoerders Danny en Susan Claes. “Het is niet zo dat er hier regelmatig ooievaars passeren. In Schriek zou onlangs een zwart exemplaar zijn gespot. Dat is niet zo heel ver van hier. We hopen dat ze met de komst van het nest nu wel hun weg naar ons domein vinden. Het zou alleszins fantastisch zijn, moesten er hier in het voorjaar enkele ooievaars landen. Niet alleen leuk voor onze gasten, maar ook voor de vele wandelaars en fietsers die hier langs de Nete passeren.”