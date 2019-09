Auto ramt andere wagen in zijflank: Chauffeur gewond afgevoerd TVDZM

14 september 2019

20u20 0 Heist-Op-Den-Berg Op de Liersesteenweg (N10) in Pijpelheide zijn zaterdagavond twee auto’s tegen elkaar gebotst. Beide voertuigen kwamen tot stilstand op een stuk grond naast de rijbaan. Een oudere man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond kort voor 19.00 uur. De bestuurder van een Citroën personenwagen kwam uit de richting van Aarschot en wilde de Moerstraat inrijden. Omwille van het verkeer dat uit Heist-op-den-Berg kwam, moest de autobestuurder even wachten. Achter hem stonden nog twee andere voertuigen. “Een derde wagen wilde hen voorbij rijden maar merkte de Citroën te laat op. Die draaide op dat moment net de Moerstraat in”, klinkt het bij enkele getuigen. “De Peugeot ramde de Citroën in de linkerflank en beiden wagens werden weggeslingerd.”

Duiven

De auto’s kwamen uiteindelijk tot stilstand op een stuk grond naast de rijbaan. Hulpdiensten werden opgeroepen. Een ambulance nam de bestuurder van de Citroën mee naar het ziekenhuis voor verzorging. Het ging om een oudere man, hij raakte gewond. Naar verluidt was de chauffeur van de Citroën op weg naar het duivenlokaal. Of er ook duiven gewond raakten bij het ongeval is niet bekend. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Zowel de Citroën als de Peugeot moesten worden getakeld. De hinder voor het verkeer bleef beperkt