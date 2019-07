Auto over de kop op Liersesteenweg (N10) TVDZM

18 juli 2019

10u00 0 Heist-Op-Den-Berg Op de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg is vanochtend omstreeks 8.45 uur een lichtgewonde gevallen bij een verkeersongeval. Daarbij waren twee voertuigen betrokken.

Een van de voertuigen werd in zijn flank aangereden, ging over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak in de Lange Molenstraat. De hulpdiensten werden verwittigd. Politie, brandweer en de medische diensten kwamen massaal ter plaatse. Even werd er ook gevreesd dat de bestuurder van het voertuig op zijn dak, gekneld zat maar dat bleek niet het geval te zijn. “De chauffeur is op eigen kracht uit zijn voertuig kunnen kruipen”, luidt het bij de brandweerzone Rivierenland. “De chauffeur werd vervolgens nagekeken door de medische diensten.” Beide voertuigen raakten bij het ongeval beschadigd en moesten worden getakeld. Hierdoor bleef de rijbaan richting Aarschot lange tijd afgesloten voor het verkeer. Dat mocht beurtelings wel langs het ongeval rijden maar het ongeval zorgde alsnog voor beperkte verkeershinder op de N10