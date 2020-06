Auto botst met vrachtwagen: Eén lichtgewonde Tim Van Der Zeypen

10 juni 2020

Op de Liersesteenweg in Heist-op-den-Berg is woensdagvoormiddag een gewonde gevallen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op het kruispunt van de Liersesteenweg met de Pijpelstraat. Bij het ongeval viel één lichtgewonde. Hij werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor verzorging. De persoon zou het ziekenhuis inmiddels al mogen hebben verlaten. Door het ongeval moest de brandweer de rijbaan komen reinigen. Beide voertuigen moesten worden getakeld.