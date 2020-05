ANPR-camera’s geplaatst maar trajectcontrole nog niet actief

Vorige week donderdag week de chauffeur van een autobus van De Lijn van de rijbaan af en botste de bus tegen een betonnen elektriciteitspaal, een tuinomheining en kwam hij uiteindelijk tot stilstand tegen een boom in de voortuin van een woning. Gewonden vielen er niet maar de ravage was groot. De omstandigheden van het ongeval worden nog steeds uitgeklaard.

“Maar chauffeurs houden zich hier echt niet aan de maximum snelheid”, klonk het nog. Toch plaatste de gemeente Heist-op-den-Berg eind vorig jaar ANPR-camera’s op de ’s Herenwag en waren er plannen voor een trajectcontrole. Hiermee wou de gemeente samen met de politie, de snelheidslimiet van zeventig kilometer per uur afdwingen.

Toch bleek na het ongeval dat de trajectcontrole nog steeds niet actief is. Wanneer deze in voegen zal treden, is voorlopig nog niet bekend maar de ANPR-camera’s werken volgens de lokale politiezone Heist-op-den-Berg al wel.