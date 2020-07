ANPR-camera’s gaan verkeer in Mechelbaan controleren Antoon Verbeeck

10u15 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg heeft groen licht gegeven aan de komst van ANPR-camera’s voor een trajectcontrole aan de Mechelbaan in Booischot. Het snelheidsregime in de volledige straat werd recent nog verlaagd naar 50 km/uur.

“Met de nummerplaatcontrole kunnen we niet alleen snelheidsmetingen doen, het biedt ook mogelijkheden aan de handhavingsdiensten in zaken als geseinde voertuigen of verdachte voertuigen. De camera’s worden aangesloten op een nationale server”, aldus waarnemend politiekorpschef in Heist-op-den-Berg Eva Tolleneer. Raadsleden Michel Van Dyck (N-VA) en Jan Baestaens (ETA+) hadden enkele opmerkingen bij de aankoop van 159.000 euro en de nieuwe snelheidslimiet in de straat. “Ik ben een sterke voorstander van trajectcontroles, maar niet op deze locatie, waar een snelheidslimiet van 50 geldt”, aldus Van Dyck.

Schoolroute

Schepen van Lokale Mobiliteit Kathleen Vantyghem diende haar partijgenoot van antwoord. “We kregen veel en herhaaldelijke klachten. Ik wil er ook op wijzen dat dit een schoolroute is. Ik begrijp dat zo’n ingreep moeilijk kan vallen, hoewel er ook mensen positief over zijn; pro en contra heb je altijd. Maar we zijn absoluut van plan om dit op te volgen en kritisch te bekijken. We zullen het ook aftoetsen bij de bevolking. Aangezien er daar een aantal werken in het vooruitzicht zijn, hebben we nu al beslist om al in te grijpen.”