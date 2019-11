Annalina stapje dichter bij lift voor haar school dankzij benefiet Wannes Vansina

10 november 2019

13u21 8 Heist-Op-Den-Berg Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg was zaterdag de place to be voor al wie Annalina Vandenborn (6) een warm hart toedraagt. Onder meer De Romeo’s kwamen optreden om geld in te zamelen voor een lift voor de school van het rolstoelgebruikertje.

Ten gevolge van een zuurstoftekort bij de geboorte heeft Annalina moeite met stappen. Zich verplaatsen doet ze met een rolstoel of krukken en dat wordt een probleem. De lagere schoolklassen van haar Dr. Jozef Weyns in Beerzel bevinden zich immers op de eerste verdieping. Een lift zou soelaas brengen, maar kost zo’n 26.000 euro.

Om geld in te zamelen, vond zaterdag een benefiet plaats in Zwaneberg. De voorverkoop verliep niet echt vlot, maar uiteindelijk werd het toch nog een onverhoopt succes. Tijdens de kindernamiddag heerste een gezellige drukte, ’s avonds zat de zaal halfvol voor onder meer De Romeo’s, Daria, Sien & Sarah-Marie, Rune en Metejoor.

“Het is nog wachten op de eindafrekening, maar we schatten dat we zo’n 4.000 euro winst hebben gemaakt. Daarnaast werd nog eens voor 1.000 euro snoep, koekjes en cuberdons verkocht”, zegt mama Ann Janssens.

Dansschool

Annalina genoot zelf met volle teugen van haar benefiet. “De artiesten betrokken haar er echt bij.” Heel mooi waren ook de optredens tussendoor van dansschool DancePeople. Annalina danste ondanks haar beperking gewoon mee.

“Tweelingzus Liselotte danst er en voor de dansschool was het vanzelfsprekend dat Annalina ook mocht komen. ‘We kijken wel hoe we het oplossen, kom maar mee dansen’, klonk het. Wekelijks komt de dochter van de voorzitter naar de les om Annalina te ondersteunen. Heel mooi.”

Kerstmarkt

De beoogde 26.000 euro is wel nog veraf, maar de organisatoren geven niet op. Ze zullen op 14 en 15 december op de kerstmarkt van Heist-op-den-Berg snoepgoed verkopen, op 18 december in het Imeldaziekenhuis. In maart of april vindt een eetdag plaats.

De benefietactie steunen kan ook door middel van overschrijving op rekeningnummer BE39034294856319, met vermelding ‘Annalina benefiet lift’. Meer info op de Facebookpagina.