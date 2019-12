André bundelt Heistse volksfiguren in ZEMMETGEZEE: “Het waren de stand-upcomedians van hun tijd” Antoon Verbeeck

22 december 2019

20u05 0 Heist-Op-Den-Berg Heistenaar André Verwerft (75) heeft met zijn boek ZEMMETGEZEE een bundeling gemaakt van interessante volksfiguren uit het Heistse. Zjokke Gazet, Mil Sossis, Polleke De Leugeneer, Klaan Fonske, Flup Botbaal... het zijn maar enkele van de klinkende namen die in het boek staan.

“Ik groeide op in Heist-Station, net naast het slachthuis. Als jong manneke liep ik rond tussen de slachters en dan hoor je wel wat dingen. Mijn vader werkte in mijn jonge jaren in de bouwmaterialen. Zo kwam ik al heel vroeg in contact met metsers, dokwerkers en kolenhandelaars. En ook die mannen hadden telkens een uitleg bij”, vertelt André. “Na mijn studies ging ik onder andere aan de slag als bediende-verkoper bij Verlinden-Tubbax en daarna als zelfstandig vertegenwoordiger in allerlei fantasieartikelen met op ’t eind een reeks producten voor de Horeca. Dankzij mijn beroep kwam ik in heel veel zaken terecht en leerde ik de lokale stamgasten kennen. Heist-Station was sowieso al in de jaren 50 en 60 goed voorzien van cafés. Ik geloof dat er op een gegeven moment 15 waren. In die cafés hoor je heel wat verhalen, het een al sappiger dan het andere. Al in mijn studentenjaren hield ik de verhalen en anekdotes die ik in de loop der jaren ergens had gehoord bij in een doos. Vaak kort gekribbeld op een klein papiertje. De tijd was rijp om ze in een boekvorm te gieten.”

Entertainers

“De volksfiguren die aan bod komen, zijn allemaal levensgenieters. Geen zuurpruimen die opvielen met fout gedrag of slechte woorden. Integendeel, ze waren uitstekend in de boel op gang te trekken. Het was aangenaam om bij die mensen te zijn. Stuk voor stuk hebben de figuren uit mijn boek een gevatte uitleg die bijna niet te evenaren is. Alsof ze geboren zijn met een talent om mensen te entertainen door iets op een bepaalde manier te zeggen. Eigenlijk zijn ze de stand-upcomedians van die tijd.”

Broers

“Polleke De Leugeneer is één van de figuren uit mijn boek. Polleke was een vrijgezel met een geweldige fantasie. Zo vertelde hij ooit eens dat er een konijn met zijn brommer was weggereden. Hij kon gelukkig in Peulis het konijn klemrijden en zijn brommer opeisen. Zijn blik bij het vertellen van zo’n verhaal? Die was telkens doodserieus, zelfs bij de grootste leugen. In mijn boek heb ik het ook over meester Bergs van het college, die bekend stond om zijn ‘Ronde van Frankrijk’. Meester Bergs was nogal streng en als lijfstraf nam hij je bij de kraag voor een ronde door de klas.” Ook de Rosse Verwerft en den Tijne, de broers van André kregen hun plaatsje in het boek. “Mijn broers zijn ondertussen overleden, maar ik ben er zeker van dat ze dit leuk zouden gevonden hebben. Alle personen, nog in leven, die in mijn boek vermeld worden, werden trouwens eerst door mij ingelicht.”

Stier op wc

“Naast volksfiguren zijn er nog de verhalen die ik zelf heb meegemaakt. Bijvoorbeeld toen ons moeder op het toilet zat met... een stier. Dat beest was uit het slachthuis ontsnapt en was in alle staten. Gelukkig kon de geblokte stier niet helemaal door de deuropening en bleef ons moeder gespaard. Je kan je wel voorstellen dat toen ons moeder serieus over haar toeren was. En nee, dit is geen leugen van Polleke De Leugeneer maar is echt gebeurd.” De verhalen en figuren in ZEMMETGEZEE kregen het gezelschap van heel wat fotomateriaal en passende cartoons van Bart Vantieghem. “Ik heb getracht om er een grappig boek van te maken, op maat van de Heistenaar. Hier en daar is er echt ‘Hests’ in het boek geslopen”, geeft de auteur nog mee. Het boek ZEMMETGEZEE is binnenkort beschikbaar in de Heistse boekhandel Het Voorwoord. Een exemplaar kost 25 euro.