Ambiancefestival Schlagerhei komt terug: “Opbrengst gaat naar aanbouw van nieuwe lokalen Akabe en Gidsen” Antoon Verbeeck

12 december 2019

Het festival Schlagerhei in Pijpelheide (Booischot) krijgt in 2020 een vervolg. Voor de tweede editie komen onder andere Sam Gooris, Danny Fabry en Yves Segers naar de Dophei. Ook Briezz, een muziekgroep bestaande uit personen met een handicap, zal van de partij zijn. De opbrengst van het evenement gaat naar de aanbouw van de lokalen van Akabe Albatros en Gidsen Pijpelheide, waarvan de bouw reeds is gestart.

“Met meer dan 900 festivalgangers was de eerste Schlagerhei dit jaar een voltreffer en dus organiseren we op zaterdag 9 mei 2020 een tweede editie, die opnieuw in het teken staat van hun ‘Steun voor Steen’-bouwproject. We beginnen één uur vroeger, om 19.00 uur en hebben de line-up uitgebreid naar zeven artiesten”, zegt woordvoerder Bruno Verdoodt namens de organisatoren. “Zanger-accordeonist Johan Veugelers is van de partij, net als Ment-presentatrice en zangeres Eveline Cannoot, charmezanger Frank Valentino, de uit Scherpenheuvel afkomstige Danny Fabry, ambiancemaker Yves Segers én Basket Sloefkes-smaakmaker Sam Gooris. Top of the bill wordt het eerste optreden van de avond van Briezz.” De nieuwe lokalen worden tijdens het festival geïntegreerd in de festivalsite.

Tickets voor de tweede Schlagerhei zijn vanaf nu te koop via de lokale voorverkooppunten of op www.schlagerhei.be.