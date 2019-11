Altijd al eens project op kasteeldomein willen uitwerken? Grijp dan je kans op Hof Ter Laken Antoon Verbeeck

24 november 2019

13u09 0 Heist-Op-Den-Berg Altijd al eens een project op een kasteeldomein willen uitwerken? Grijp dan nu je kans in Booischot. Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg en Kempens Landschap zoeken momenteel naar goede ideeën en partners voor de herbestemming van kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot. De twee partners staan open voor verschillende visies: van kinderboerderijen en horeca tot een sociaal project en kantoren.

Het kasteeldomein van Hof Ter Laken is zo’n 30 ha groot en werd vorige zomer eigendom van Heist-op-den-Berg en Kempens Landschap. Het kasteel zelf wordt nog tot midden 2020 bewoond door de baron, maar de twee partners willen nu al de site afstemmen op een toekomstig project. “Na de verhuis van de baron is het nodig om de gebouwen te restaureren. De gehele site zal daarbij ook nieuwe nutsleidingen moeten krijgen. Om deze restauratiewerken af te kunnen stemmen op de toekomstige bestemming, lanceren we vandaag een marktverkenning. Het lokale bestuur en Kempens Landschap willen graag weten welke ideeën er leven en of er mensen zelfs al een concreet voorstel hebben of zichzelf als potentiële partner willen voorstellen om het kasteel en de remise, of één van de twee gebouwen, een nieuwe functie te geven. Met deze ideeën en voorstellen willen we aan de slag om de toekomst voor de gebouwen te bepalen”, delen de twee partners mee.

Geen impact op rust

“Er zijn diverse mogelijkheden voor de gebouwen. Enkele voorbeelden: een horecazaak, logies, een kleine ambachtelijke activiteit, een herbestemming in de verzorgings- of gezondheidssector, een kinderboerderij, kantoren, al dan niet toegankelijk voor een ruim publiek, ruimtes voor feesten of MICE, een sociaal project, … De invulling van het kasteel en de remise kan momenteel nog heel wat richtingen uit. We zijn op zoek naar partners die hun droom samen met hen wensen te realiseren of een leuk idee kunnen aanreiken. Een belangrijke voorwaarde is dat de toekomstige bestemming verenigbaar is met de monumentale bescherming. Het mag ook geen te grote impact leggen op de rust en beleving van de bezoekers van het park.”

31 januari

Visies en ideeën kunnen tot 31 januari ingediend worden. “Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg hebben alle informatie over de gebouwen, het park en de ruimtelijke mogelijkheden gebundeld in een publicatie. Zijn de grote ruimtes van de remise helemaal geschikt voor je idee, of vind je net het historische interieur van het kasteel perfect voor je project? Vraag dan de informatiebrochure op door een mailtje te sturen naar info@kempenslandschap.be. Of heb je een goed idee voor de gebouwen en wil je het laten weten aan de eigenaars, zonder dat je zelf ambitie hebt om de uitbating op te nemen? Dan kan je dit laten weten op hetzelfde mailadres.”