Allerlaatste kans voor 25-jarige die bewust inreed op politiecombi: “Hopelijk besef je hoe ernstig deze feiten zijn” Tim Van der Zeypen

10 oktober 2019

14u23 0 Heist-Op-Den-Berg De rechters in Mechelen hebben Bjorn T., een 25-jarige uit Heist-op-den-Berg, een allerlaatste kans gegeven. De twintiger kreeg een celstraf opgelegd van drie jaar gekoppeld aan probatie-uitstel. De jongeman werd schuldig bevonden aan weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. In juni 2019 reed hij tijdens een achtervolging in op een politiecombi.

De achtervolging vond vier maanden geleden plaats en startte in Itegem. Dit nadat een ANRP-camera zijn wagen identificeerde als gestolen. Kort na de hit van de ANRP-camera probeerde een politiecombi de jonge Heistenaar aan de kant te zetten. Dit leek te lukken tot de agenten in de combi uitstapten en naar de wagen van de twintiger wandelden.

Hierop sloeg hij op de vlucht en moest de politie in de achtervolging. Die ging via Heist-op-den-Berg naar Berlaar en zelfs Nijlen. “Hierbij maakte beklaagde verschillende verkeersovertredingen, werden er snelheden gehaald tot 170 kilometer per uur en probeerde hij ook tot twee keer toe in te rijden op een politiecombi”, klonk het eerder op zitting.

Poging doodslag

Tijdens een uitwijkingsmanoeuvre belandde de politiecombi in een gracht naast de rijbaan. De combi moest worden getakeld maar de inzittende politie-inspecteurs raakten niet gewond. Het parket vervolgde hem daarom ook voor poging doodslag maar voor die feiten werd hij donderdagochtend vrijgesproken.

“Ondanks de vrijspraak hoop ik dat u goed beseft hoe ernstig deze feiten zijn”, klonk het vanochtend bij voorzitster Jessica Bourlet. De jongeman zelf ontkende dat ook: “Ik heb mijn moeder verloren in een verkeersongeval. Ik zou nooit bewust inrijden op een andere auto.”

Voorwaarden

De Mechelse rechters gaven hem dus een allerlaatste kans en veroordeelden hem niet tot een effectieve celstraf maar stelde de celstraf van drie jaar gedurende vijf jaar uit. Hij zal zich wel moeten houden aan een resem voorwaarden. Na de bijna-aanrijding sloeg de 25-jarige eerst nog te voet op de vlucht, maar enkele dagen later ging hij zichzelf aanbieden op het politiekantoor.

Sindsdien zit de jongeman In de gevangenis. Met de beslissing van de rechters en indien het parket niet in beroep gaat, komt de twintiger dus binnenkort vrij uit de gevangenis.