Alleenstaande marktkramen mogen opnieuw verkopen in Heist: maandag- en zondagsmarkt nog niet aan de orde Antoon Verbeeck

09 mei 2020

07u55 0

Alleenstaande marktkramen mogen terug verkopen in Heist-op-den-Berg. De Nationale Veiligheidsraad besloot afgelopen woensdag dat lokale besturen marktkramen en foodtrucks de toestemming mogen geven om vanaf 11 mei terug te openen. Het college van burgemeester is één van de gemeenten die dit opnieuw zal toestaan. “Alleenstaande marktkramen die al toestemming hadden van het lokale bestuur om op het openbaar domein te staan, mogen terug openen als ze hun verkoop zo kunnen organiseren dat de maatregelen van social distance gemakkelijk en nauwgezet gerespecteerd kunnen worden. Ook marktkramers die vanop hun eigen privédomein hun waren willen verkopen, mogen dit doen als ze navolging van alle vereiste maatregelen kunnen garanderen”, deelt het schepencollege mee. Een groepering van markkramen, zoals de maandag- en zondagsmarkt in Heist, is nog niet toegestaan door de federale overheid. “Het bestuur doet een warme oproep aan alle inwoners om de lokale markkramers te steunen met een bezoek en er weer hun inkopen te doen”, klinkt het nog.