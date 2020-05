Albanese cannabisboeren aangehouden door onderzoeksrechter

Heist-Op-Den-Berg

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft twee twintigers uit Albanië aangehouden op verdenking van cannabisteelt. Het duo werd woensdag opgepakt na een huiszoeking in een woning langs de Pastoor Mellaertsstraat in Heist-Goor. In het pand werd een omvangrijke cannabisplantage aangetroffen.