Agressieve hond bijt buurvrouw in gezicht: Procureur vordert zes maanden tegen baasje Wannes Vansina

02 september 2020

15u00 0 Heist-Op-Den-Berg “U had uw hond weg moeten doen of hem aan de ketting moeten leggen.” De correctionele rechter in Mechelen was woensdag streng voor een vrouw uit Booischot die terechtstond omdat haar viervoeter drie buren lelijk had gebeten. Daarbij raakte een van hen verminkt in het gezicht. De procureur vorderde de maximumstraf van zes maanden opsluiting.

De feiten speelden zich in juni vorig jaar af in de Cardijnwijk in Booischot. Bo, een kruising van een Stafford en een Mechelaar, zag kans schoon om door het poortje van zijn baasje te kruipen. Niet voor het eerst. “De hond werd in de buurt gevreesd omwille van zijn agressief gedrag”, wist de procureur.

Vandaar dat het baasje van de huistingsmaatschappij het dier moest wegdoen, maar ze had naar eigen zeggen uitstel gevraagd en gekregen. Nochtans had Bo daarvoor al drie keer gebeten. Die noodlottige dag zou ze het nog veel vaker doen.

Psycholoog

Op straat viel Bo de buurvrouw aan. Hij beet haar in beide armen, de hals en het gezicht. Haar echtgenoot, die kwam toegesneld nadat hij zijn vrouw had horen gillen, deelde in de beten, net als een andere hulpvaardige buur.

Volgens de advocaat van de burgerlijke partijen raakte de vrouw niet alleen lichamelijk zwaargewond, maar is ook de mentale klap zwaar. “Ze gaat nog maandelijks naar de psycholoog en moet nog een esthetische chirurgische ingreep ondergaan.” Ze pleitte voor de aanstelling van een expert om de schade te berekenen.

Dat de dochter van beklaagde met haar drie honden op bezoek komt bij haar moeder en deze ook los laat lopen, zou er geen goed aan doen. Te meer daar zij op Facebook zou hebben laten verstaan dat ze ‘de buurt onveilig zou gaan maken’.

Spuitje

Bo kreeg na de feiten een spuitje, het baasje – die geen nieuwe hond nam - stond woensdag terecht. “Het gaat om een onopzettelijk feit, maar er werden onvoldoende voorzorgen genomen”, verweet de procureur, die zes maanden gevangenisstraf en 1.200 euro boete vorderde. “Mevrouw zal dit voor de rest van haar leven in de spiegel zien”, wist de rechter.

De werkloze moeder van drie zei een werkstraf te verkiezen boven een gevangenisstraf en wilde geen boete omdat ze nu op het einde van de maand al geen overschot heeft. De rechter doet op 30 september uitspraak, maar vroeg de vrouw alvast om de honden van de dochter niet meer te laten komen. “Zo kan de rust terugkeren.”