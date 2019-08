Afscheid van ereburgemeester Diane Verbist-Vandewijngaerden (89): “Een grote dame heeft ons verlaten” Antoon Verbeeck

31 augustus 2019

12u40 0 Heist-Op-Den-Berg Heist-op-den-Berg nam vanmorgen in de Sint-Lambertuskerk afscheid van Diane Verbist-Vandewijngaerden (89 jaar), ereburgemeester van Heist en de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. Verbist-Vandewijngaerden, onder Heistenaren ook wel bekend als ‘madame Verbist’, stond 24 jaar lang aan het roer van Heist, wat haar een iconische status opleverde. “Je was de mama van de gemeente. Maar mama was geen diva”, klonk het.

“Haar leven stond in het teken van inzet en zorg. Niet alleen voor haar eigen familie, maar ook voor het grote gezin dat Heist-op-den-Berg is”, pastoor Jef Bats verwoorde bij de aanvang van de plechtigheid wat Diane Verbist-Vandewijngaerden betekende voor de gemeente Heist-op-den-Berg. De in het Vlaams-Brabantse Drieslinter geboren Diane Vandewijngaerden deed na de gemeentelijke fusies in 1976 voor het eerst de Heistse burgemeesterssjerp om en volgde zo haar echtgenoot Alfons Verbist op. Vier legislaturen lang stond ze aan het hoofd van de gemeente. Op 23 augustus overleed Verbist-Vandewijngaerden in het bijzijn van haar vijf kinderen in het woonzorgcentrum Heilige Familie. “Wij noemden haar de ‘glimlachburgemeester’”, getuigde Gaston Durnez. “Ze wilde bij mensen zijn, en hield van mensen. Ze had vijf kinderen en ruim 40.000 pleegkinderen. En ging altijd na dat zij allemaal kregen waar zij recht op hadden. Er zou een groot boek nodig om de historische rol van mevrouw Verbist voluit te beschrijven. Het burgemeesterschap was haar roeping.”

Haar liefde voor de gemeente Heist-op-den-Berg werd ook thuis bij haar vijf kinderen duidelijk. “De zwaan was in de loop der jaren jouw geliefkoosd symbool geworden. Toen ik klein was en er poëzieboekjes werden uitgewisseld vroeg ik jouw om een tekening te maken. Je tekende eigenhandig sierlijke zwaantjes. Tijdens één van jouw laatste weken zei je met een lach: ‘Nu ben ik juist het stervende zwaantje van Het Zwanenmeer’”, sprak dochter Veronique. De realisaties van het Cultuurcentrum Zwaneberg en de bibliotheek met uitleenposten, de restauratie van het historisch erfgoed en modernisatie van de openbare diensten werden geciteerd als realisaties onder het bewind van Diane Verbist-Vandewijngaerden. “Als moeder van een groeiende gemeente en een groot gezin was ze mama. Maar mama was geen diva. Ze wilde dat ook niet zijn”, sprak professor Hugo Vandenberghe op het einde van de dienst. “Haar stijl en empathie vertolkte een grote persoonlijkheid. Haar stem zal gemist worden, maar haar naam blijft bij ons. Een grote dame heeft ons verlaten.”