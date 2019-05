Afgemaaide houtkant in Hollestraat doorn in het oog van natuurliefhebber Titte Van den Bosch Antoon Verbeeck

29 mei 2019

16u15 0 Heist-Op-Den-Berg Natuurliefhebber en groene peter Titte Van den Bosch, ook wel bekend als de ‘Grunen Hesteneir’, is niet te spreken over een afgemaaide houtkant in de Hollestraat te Hallaar. Volgens Van den Bosch werd de houtkant onnodig afgereden door de gemeente. “Een houtkant is nochtans een enorme meerwaarde voor de natuur. Als ik dit zie bloedt mijn hart.”

Titte ontfermt zich al sinds april 2016 over de houtkant in de Hollestraat, toen het stukje natuur was uitgereden door een landbouwer. De Heistenaar waarschuwde destijds de gemeente, die de eigenaar verplichte om de houtkant opnieuw aan te planten. Volgens Titte gebeurde dat ook, maar is de gemeente nu zelf in de fout gegaan. “Toen ik tijdens één van mijn vele zoektochten naar zwerfvuil, wou gaan kijken hoe het met de heraangeplante houtkant was gesteld, viel ik van de ene verbazing in de andere: de houtkant was gewoon weggemaaid. In het verleden ergerde ik me al aan het feit dat de gemeente maar al te vaak veel te vroeg de bermen afmaait. Tegen mij is altijd gezegd geweest dat je de bermen pas mag maaien tussen 15 juni en 15 augustus. Alle bloemen en planten die in bloei staan, zijn nu gewoon vernietigd en het zaad krijgt geen tijd om te rijzen.”

“Als ik dit zie bloedt mijn hart. Ook de bewoners van de Hollestraat reageren verbolgen. Een houtkant is een enorme meerwaarde voor de natuur, een biotoop voor insecten, vogels en kleine dieren. Bovendien is het ook een meerwaarde voor de landbouwers, aangezien een houtkant de percelen beschermt tegen weer en wind en het de percelen scheidt. De wegbermen zijn nu ook op zijn mooist, maar onze gemeente houdt blijkbaar niet van prachtige groene linten langs vervuilende straten. Wie hier verantwoordelijk voor is, is gewoonweg incompetent.”

Titte verwittigde de gemeente en deed een melding aan het Agentschap Natuur en Bos. Hij eist nu dat de gemeente de afgemaaide houtkant opnieuw aanplant. Voor het maaien van de bermen schakelt het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg een onderaannemer in. Schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) belooft de zaak uit te zoeken.