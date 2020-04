Afgelast evenement Heist Loopt & Zingt krijgt virtueel broertje op pinksterzondag Kristof De Cnodder

14 april 2020

21u15 0 Heist-Op-Den-Berg De organisatoren van Heist Loopt & Zingt hebben een alternatief bedacht voor hun omwille van de coronacrisis afgelaste evenement. Op pinksterzondag 31 mei staat nu Heist Loopt & Wandelt Virtueel op het programma. De opbrengst van dit originele event gaat naar de plaatselijke sociale kruidenier.

“Nadat duidelijk werd dat Heist Loopt & Zingt deze zomer niet kon doorgaan, zijn we beginnen nadenken over nieuwe mogelijkheden om mensen te laten blijven bewegen”, zegt het organisatiecomité. “Uiteindelijk resulteerde dat denkwerk in een eerste virtuele jogging en wandeling.”

Concreet kunnen geïnteresseerde wandelaars en joggers zich online inschrijven voor een tocht van vijf of tien kilometer, die ze op 31 mei op eigen houtje, op een zelf uitgekozen parcours en tijdstip kunnen afleggen. Na betaling van vijf euro deelnameprijs ontvangen de deelnemers een speciale app om op hun mobiele telefoon te installeren. Door middel van die app kunnen de prestaties van alle lopers en wandelaars worden geregistreerd. Op Pinksteren worden alle gegevens gedeeld op de Facebookpagina van de organisatie en nadien wordt er op basis van de gelopen tijden ook een klassement opgemaakt.

“Uiteraard is het de bedoeling dat er bij het sporten rekening wordt gehouden met de regels omtrent social distancing”, benadrukken de mensen achter Heist Loopt en Wandelt. “Op die manier kan er veilig worden gesport en bewogen voor het goede doel, met name de Heistse sociale kruidenier. Verder is het vermeldenswaard dat de medailles die normaal voor de beste lopers worden voorzien deze keer symbolisch worden geschonken aan de zorgverleners.”

Inschrijven kan via deze link: https://virtueel.heistlooptenzingt.be/