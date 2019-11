Advocate steelt van cliënten in schuldbemiddeling Belga

07 november 2019

19u53 0 Heist-Op-Den-Berg Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn donderdag een voormalige advocate uit Heist-op-den-Berg en haar echtgenoot verschenen op beschuldiging van onregelmatigheden in hun hoedanigheid als schuldbemiddelaar. De twee schreven zo’n 165.000 euro aan gelden van hun cliënten in schuldbemiddeling over naar eigen rekeningen.

De arbeidsrechtbank van Mechelen stelde in maart 2017 onregelmatigheden vast in enkele dossiers die de advocate beheerde in het kader van schuldbemiddeling. Er werden gelden van de rekening gehaald en overgeschreven op de persoonlijke rekening van het koppel. Het zou gaan om 165.000 euro van acht verschillende cliënten.

De twee geven de feiten toe en zeggen dat ze in financiële problemen waren gekomen, maar altijd de intentie hadden om de gestolen bedragen terug te betalen aan hun cliënten. Ze hielden er een luxueuze levensstijl op na met dure leasingwagens en een huurappartement in Knokke-Heist.

“Ze hebben op de meest schandalige wijze het vertrouwen van hun cliënten beschaamd”, zei procureur Nele Poelmans. “Ze hebben misschien wel een beetje schuldinzicht maar het lijkt toch niet echt door te dringen wat ze hun slachtoffers hebben aangedaan. De schade is vergoed en er zijn geen burgerlijke partijen, waardoor de feiten nu geminimaliseerd worden. Ik vraag voor beiden één jaar cel, eventueel met probatieuitstel en een geldboete van 8.000 euro.”

Volgens de verdediging van het koppel is er wel degelijk schuldinzicht. “Zij zijn geen criminelen, want die hebben niet de intentie om gelden terug te geven”, zei meester Christine Mussche. “Een deskundige heeft inmiddels vastgesteld dat het risico op herval zeer laag is. Zij zijn in de problemen gekomen, ook op mentaal vlak, en hebben dan veel te laat een andere weg gezocht om de problemen op te lossen. Ik vraag de opschorting zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt niet hypothekeren met een strafblad.”

Daar kon het parket zich niet in vinden. “Mevrouw is al een veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg toen opschorting, ik meen dat deze feiten die zich jarenlang hebben voorgedaan ernstig genoeg zijn.” Vonnis op 5 december.